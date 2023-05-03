Sivas'ta sessizlik bozulmadı! Final bileti İstanbul'a kaldı...

Yayınlanma: 03.05.2023 - 22:29

Güncelleme: 03.05.2023 - 22:29

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.

4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe, rakibini ligde 3 golle mağlup etse de kupanın ilk maçında gol bulmayı başaramadı. Maç boyunca Fenerbahçe'nin rakip kaleye 2, Sivasspor'un ise 1 şut çekmesi dikkat çeken istatistikler oldu.

Karşılaşmanın rövanş tarihi henüz netlik kazanmazken TFF tarafından yapılan açıklamada 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacağı duyuruldu.