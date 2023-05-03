Sivas'ta sessizlik bozulmadı! Final bileti İstanbul'a kaldı...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.
4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Fenerbahçe, rakibini ligde 3 golle mağlup etse de kupanın ilk maçında gol bulmayı başaramadı. Maç boyunca Fenerbahçe'nin rakip kaleye 2, Sivasspor'un ise 1 şut çekmesi dikkat çeken istatistikler oldu.
Karşılaşmanın rövanş tarihi henüz netlik kazanmazken TFF tarafından yapılan açıklamada 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacağı duyuruldu.
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