Siyah beyazlı ekipteki görevi belli oldu... Beşiktaş, Eduard Graf'ı duyurdu!
Beşiktaş, Eduard Graf'ın futbol teknik ve scouting direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre siyah beyazlıların futbol teknik ve scouting direktörü Eduard Graf oldu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
Kulübümüzün Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğüne Borussia Dortmund kulübünde 12 sene boyunca Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf getirilmiştir.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Eduard Graf, sözleşme imzalayarak görevine başlamıştır.
Başkanımız Serdal Adalı, Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduard Graf'a başarılar diledi.
Etiketler: #beşiktaş #Eduard Graf #Scout
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