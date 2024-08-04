Siyah-Beyazlılar, Galatasaray’ı Olimpiyat Stadı’nda 5-0 yenip kupayı kazandı

Yayınlanma: 04.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.08.2024 - 04:00

Beşiktaş sezona kupayla başladı. Siyah-Beyazlılar, Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray’ı 5-0 yendi. Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk kupasını alan Siyah-Beyazlılar, maç sonu büyük sevinç yaşadı. Beşiktaş’ın yeni transferi Immobile, ilk golünü derbide G.Saray’a attı. Henüz 21. saniyede Nelsson’un ıska geçtiği topu ağlara yollayan İtalyan forvet, Icardi’ye ait Süper Kupa tarihinin en erken golü rekorunu kırdı. Immobile 81. dakikada penaltıdan ağları bulup 2. golünü kaydetti.

KIRMIZI BEKLEDİ

G.Saray, 13. dakikada Icardi ile 14’te de Kerem’le iki gol buldu. Ancak iki pozisyonda da VAR ofsayt tespit etti ve goller geçerli sayılmadı. Derbinin 42. dakikasında Beşiktaşlı Masuaku’nun taç çizgisinde Kaan Ayhan’ın bileğine bastığı pozisyonda G.Saray kırmızı kart bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, kartını kullanmadı. 46. dakikada Immobile’nin Barış Alper’in başına vurduğu darbede G.Saray yine kırmızı isyanında bulundu, hakem sarı verdi. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbiye geçen sezon forma giyen oyunculardan kurulu bir 11’le çıktı. Yeni transferlerden Jelert sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu; Batshuayi 46. dakikada Mertens’in yerine oyuna girdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, yeni transferler Rafa Silva, Immobile ve Paulista’yı 11’de görevlendirdi.