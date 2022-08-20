Siyah-Beyazlılar, Sivas’ın orta saha oyuncusunu transfer etti
Beşiktaş, Sivasspor’un 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin’i transfer etti.
Siyah-Beyazlılar, Sivasspor’a 1.4 milyon Avro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayacak Kesgin sezon başına bonuslarla birlikte 5 milyon TL alacak.
Genç futbolcu bu hafta oynanacak Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından salı günü İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçerek Beşiktaş’la ilk antrenmanına çıkacak.
Siyah-Beyazlılar altyapıdan Halil Çiçek ve Berkay Kençtemur ile profesyonel sözleşme imzaladı.
DELE ALLİ BEKLEYİŞİ
Siyah-Beyazlılar, Everton’dan kiralayacağı Dele Alli’yi yarın İstanbul’a getirmeyi planlıyor. Beşiktaş, yıldız oyuncunun yarınki Karagümrük maçını Vodafone Park’ta izlemesini istiyor. Bu konuyla ilgili özel uçak ve diğer hazırlıklar tamamlandı.
Beşiktaş ile Everton arasında, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla ilgili ufak pürüzler çözülmeye çalışılıyor.
Ayrıca Dele Alli’nin de Everton’la arasındaki bazı mali sorunlar nedeniyle sürecin uzadığı öğrenildi.
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