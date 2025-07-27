Siyah beyazlılar transfer için kesenin ağzını açtı... Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklif belli oldu!

Benfica'dan yaz transfer döneminde Orkun Kökçü ve David Jurasek'le anlaşan Beşiktaş, Portekiz ekibinden bir ismi daha kadrosuna katabilir.

Kanat transferi planlayan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgileniyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu için bonuslarla birlikte 25 milyon Euro'luk bir teklif sundu ve Portekiz ekibi öneriyi değerlendirmeye başladı.

Kerem'in de transfer için devrede olduğu ve Beşiktaş'ın Benfica'dan yanıt beklediği kaydedildi. Benfica'ya geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan transfer olan Kerem'in sözleşmesi 2029'da sona eriyor.

Benfica formasıyla geçtiğimiz sezon 53 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 13 asistle oynadı.