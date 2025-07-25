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Shakhtar forması giyen Kevin'e ırkçı mesajlar atmıştı... Beşiktaş, kongre üyesini disipline sevk etti!

Shakhtar forması giyen Kevin'e ırkçı mesajlar atmıştı... Beşiktaş, kongre üyesini disipline sevk etti!

25.07.2025 22:38:00
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Cumhuriyet Spor
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Shakhtar forması giyen Kevin'e ırkçı mesajlar atmıştı... Beşiktaş, kongre üyesini disipline sevk etti!

Beşiktaş, dün oynanan maçın ardından Shakhtar Donetsk futbolcusu Kevin'e ırkçı mesajlar gönderen kongre üyesinin disipline sevk edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk futbolcusu Kevin'e ırkçı mesajlar gönderen kongre üyesini disipline sevk etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibimiz Shakhtar Donetsk’in futbolcusu Kevin’e ırkçı ve nefret dolu mesajları kamuoyuna yansıyan, Beşiktaşlı duruşu ile değerlerinden nasibini almadığı bu vahim olayla anlaşılan ve ne yazık ki Kongre Üyemiz olan kişinin üyelikten çıkarılması amacıyla disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Kulübümüz ve büyük Beşiktaş taraftarı, geçmişte buna benzer yaşanmış birçok olayda ırkçılığa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur.

Bu vesileyle bir kez daha başta spor sahaları olmak üzere hayatın her alanında ırkçılığı lanetliyoruz."

İlgili Konular: #beşiktaş #Shakhtar Donetsk #ırkçılık

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