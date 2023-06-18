'Siyah formalı' Brezilya Gine'yi rahat geçti

Yayınlanma: 18.06.2023 - 10:18

Güncelleme: 18.06.2023 - 10:18

Dostluk maçında Brezilya, sahasında Afrika ekibi Gine ile karşı karşıya geldi.

İspanya'daki RCDE Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Brezilya 4-1 kazandı.

IRKÇILIĞA KARŞI SİYAH FORMA

Brezilya, önceki haftalarda Real Madrid'li Vinicius Junior'a yapılan ırkçı tezahüratlara dikkat çekmek amacıyla maça siyah formayla çıktı. Güney Amerika ekibi 27'de Joelinton ve 30'da Rodrygo'nun golleriyle iki farklı öne geçti. Guirassy'nin 36'daki golüyle fark bire indi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

Hızını kesmeyen Brezilya 47'de Eder Militao ile yeniden farkı ikiye çıkardı ve 88'de Vinicius Jr. 88'deki penaltı golüyle maçın skorunu belirledi.