Sky Adventure yarışlarında kazanan Bayram Uysal

Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:46

Güncelleme: 05.05.2025 - 15:46

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sky Adventure yarışlarında 87 sporcu Batı Toros Dağlarında kıyasıya mücadele etti. Türk sporcu Bayram Uysal 2:17:02’lik derecesi ile kürsünün en üst basamağında yer aldı. İki gün üzerinden yapılan yarışlarda 2:26:31 derecesi ile Hilmi Şahin ikinci, 2:29:13 derecesi ile Erkan Demir üçüncü oldu.

Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte yurtdışından sporcuların yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden sürücüler yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi destekleri, Aprilia Türkiye, Cazador, Talay Lojistik, Reportage Türkiye, GMOTO, Yakk Exp ve Crown Micro sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte kategorilerde dereceye giren sporcular Kemer Kındıl Çeşme Plajı’nda gerçekleştirilen törende kupalarını aldı. Sporculara ödüllerini; Antalya Gençlik Spor İl Şube Müdürü Buğrahan Bozkurt, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Kemer Gençlik Spor İlçe Müdürü İlkay Kaya takdim etti.

SEMİH ÖZDEMİR: YENİ BİR ETKİNLİĞİ MOTOSİKLET CAMİASINA KAZANDIRDIK

Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Semih Özdemir, organizasyonun bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Sporcularımızla birlikte macera motosikleti dalında yeni bir etkinliği motosiklet camiasına kazandırdık. Bu branşta ülkemizin ilk ve tek etkinliği olan Sky Adventure yarışlarında yurt dışı ve yurt içinde gelen sporcularımız iki gün boyunca Batı Toros Dağlarında benzersiz iki sürüş günü yaşadılar ve kıyasıya mücadele ettiler, kendilerini öncelikle tebrik ediyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde tüm destekçilerimize ve sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz. Antalya’nın spor turizmindeki hızlı yükselişine katkı sağlayacağına inandığımız etkinliğimiz, bölgenin spor turizmi potansiyelini motor sporları dünyasına en güzel şekliyle tanıtmış ve önümüzdeki yıllarda dünya şampiyonasına dönüşecek bu branşında ilk tohumlarını ülkemizde atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü olarak adventure yarışlarının ülkemizde gelişmesi adına yeni çalışmalarımız olacak ve bu yönde yıl içerisinde uluslararası çapta yeni etkinlikleri ülkemize kazandırılmasını sağlayacağız” dedi.