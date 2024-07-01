Slovakya kulübesine dönerek... Jude Bellingham'dan gol sevincinde skandal hareket!

EURO 2024 son 16 turunda İngiltere, Slovakya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında İngiltere'nin golünü atan Jude Bellingham, sevincinde skandal bir harekete imza attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 00:16
Slovakya kulübesine dönerek... Jude Bellingham'dan gol sevincinde skandal hareket!
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EURO 2024 son 16 turunda İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçta Slovakya'yı uzatmalarda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

BELLINGHAM'DAN SKANDAL HAREKET

Karşılaşmanın 90+5'inci dakikasında skora eşitliği getiren Jude Bellingham, gol sevinci sırasında yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Sevinci sırasında Slovakya yedek kulübesine dönen Bellingham, elini önce ağzına götürdü ardından cinsel organını işaret etti.


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