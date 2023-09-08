Slovakya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) J Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, J Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Francesco Calzona'nın ekibi Slovakya ile karşılaşacak.
SLOVAKYA - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Bratislava kentinde bulunan Tehelne pole Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
SLOVAKYA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Portekiz, grubundaki son maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 1-0 mağlup etmişti.
Slovakya ise Lihtenştayn deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile dönmüştü.
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