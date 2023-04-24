Sloven bisikletçi Tadej Pogacar kaza geçirdi

Yayınlanma: 24.04.2023 - 07:39

Güncelleme: 24.04.2023 - 07:39

Kariyerinde iki Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğu bulunan Slovenyalı sporcu Tadej Pogacar, Belçika'da katıldığı yarışta kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Takımı BAE Emirates'ten yapılan açıklamada, Belçika'da düzenlenen Liege-Bastogne-Liege yarışına katılan 24 yaşındaki bisikletçinin aracının, Danimarkalı Dane Mikkel Honore'ın aracıyla çarpıştığı belirtildi.

FRANSA BİSİKLET TURU'NA KATILABİLECEK Mİ?

İki sporcunun yarıştan diskalifiye olmasıyla sonuçlanan kazanın ardından hastaneye kaldırılan Pogacar'ın, sol el bileğinin çeşitli bölgelerinde kırık tespit edildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan BAE Emirates'in direktörü Mauro Gianetti, "Bileğin çeşitli bölgelerinde kırık meydana gelmesi nedeniyle ameliyat edilmesi zor olacak. Pogacar'ın Fransa Bisiklet Turu'na katılım durumunu konuşmak için henüz çok erken" ifadelerini kullandı.

Tadej Pogacar, yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nu 2020 ve 2021 sezonlarında kazanmıştı. Bu yılki organizasyon, 1-23 Temmuz'da düzenlenecek.