24 yıl komada kalan bisikletçi 42 yaşında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 11:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 11:01

İspanyol bisikletçi Raul Garcia Alvarez, henüz 17 yaşındayken Madrid yakınlarındaki dağlarda feci bir kaza geçirdi.

Saatte 50 mil hızla seyrederken bisikletten düşen Alvarez, kontrolünü kaybederek beş metrelik bir uçuruma yuvarlandı.

Alvarez'in yaşadığı kaza, ciddi kafa ve göğüs travmasının yanı sıra bacağında derin kesikler oluşmasına neden oldu.

Dört buçuk saatlik bir ameliyat geçiren Alvarez, daha sonra geri dönüşü olmayan bir komaya girdi. Alvarez 24 yıl komada kaldıktan sonra 42 yaşında hayatını kaybetti.

Ölümünün ardından Alvarez'in kardeşi, "Son ana kadar onun yanındaydık ve çok zor oldu ama huzur içinde yatıyor. Doktorlar bile onun bu kadar uzun yıllar yaşayabileceğini düşünmemişti. Eğer bu kadar uzun yaşadıysa, bunun annemin bakımı sayesinde olduğuna inanıyorum, çünkü annem günün 24 saati ona göz kulak oldu" dedi.