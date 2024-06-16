Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Slovenya, EURO 2024 C Grubu ilk maçında Danimarka ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 10:05
Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor. 

Matjaz Kek yönetimindeki Slovenya, sahasında Kasper Hjulmand'ın ekibi Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

SLOVENYA - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mercedes Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

SLOVENYA - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.


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