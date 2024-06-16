Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Slovenya, EURO 2024 C Grubu ilk maçında Danimarka ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
EURO 2024 heyecanı sürüyor.
Matjaz Kek yönetimindeki Slovenya, sahasında Kasper Hjulmand'ın ekibi Danimarka ile karşı karşıya gelecek.
SLOVENYA - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Mercedes Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
SLOVENYA - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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