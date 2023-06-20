Slovenya kendi sahasında Danimarka'yı yenemedi
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Slovenya kendi sahasında, Danimarka'yla berabere kaldı.
EURO 2024 Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Slovenya kendi sahasında Danimarka'yı ağırladı. Stozice Stadyumun'da oynanan karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.
21. dakikada Andraz Sporar'ın golüyle öne geçen Slovenya, 42. dakikada Rasmus Hojlund'un golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi. Attığı gol sonrası Danimarka ataklarını sıklaştırsa da karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.
Slovenya bu beraberlikle 7 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı. Danimarka'da 7 puanda olmasına rağmen averajı daha iyi olduğu için Slovenya'nın önünde 3. sırada yer aldı.
Slovenya bir sonraki karşılaşmada Kuzey İrlanda'yı sahasında ağırlayacak. Danimarka'da kendi sahasında grubun sonuncusu San Marino'yla karşılaşacak.
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