Slovenya'dan Portekiz'e büyük sürpriz!

Slovenya, hazırlık karşılaşmasında Portekiz'i 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:31
Slovenya'dan Portekiz'e büyük sürpriz!
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Slovenya, hazırlık karşılaşmasında Portekiz ile karşı karşıya geldi. Stozice Stadyumu'nda oynanan maçı Slovenya 2-0 kazandı. 

Slovenya'ya galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Adam Cerin, 80. dakikada Timi Elsnik kaydetti. 

Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, maç kadrosunda yer almadı.


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