Slovenya'dan Portekiz'e büyük sürpriz!
Slovenya, hazırlık karşılaşmasında Portekiz'i 2-0 mağlup etti.
Slovenya, hazırlık karşılaşmasında Portekiz ile karşı karşıya geldi. Stozice Stadyumu'nda oynanan maçı Slovenya 2-0 kazandı.
Slovenya'ya galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Adam Cerin, 80. dakikada Timi Elsnik kaydetti.
Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, maç kadrosunda yer almadı.
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