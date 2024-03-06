Portekiz'de kazanan çıkmadı! Sporting 1-1 Atalanta

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting, evinde ağırladığı Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 22:51
Portekiz'de kazanan çıkmadı! Sporting 1-1 Atalanta
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting ile Atalanta karşı karşıya geldi. Jose Alvalade'de oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 

Karşılaşmada Lisbon, 17. dakikada Paulinho'nun golüyle öne geçerken, Atalanta bu gole 39. dakikada Gianluca Scamacca ile cevap verdi. 

Karşılaşmanın 87. dakikasında Atalanta'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 

Bu maçın rövanşı 14 Mart tarihinde Atalanta'nın ev sahipliğinde oynanacak.


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