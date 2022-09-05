Sofiane Feghouli'nin yeni takımı belli oldu!
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesinin bitimiyle birlikte takımından ayrılmıştı. Suudi basını yıldız oyuncunun El Ahly'ye transfer olacağını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray formasını ilk kez 2017 yılında giyen Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımla uzun yıllar geçirdi.
Geçtiğimiz sezon takımla birlikte kötü bir dönem geçiren Feghouli, sezon sonunda biten sözleşmesiyle birlikte takımdan ayrıldı. Ayrılığın ardından birçok takımla görüşmelerini sürdüren yıldız oyuncu, bir takımla anlaşamadı ve yaz aylarını boşta geçirdi.
SÜPER LİG EKİPLERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Sarı-kırmızılılardan ayrılmasıyla beraber Feghouli, Süper Lig ekipleriyle görüşmüştü. Yıldız oyuncu, bir dönem Başakşehir ve Beşiktaş ile temas halindeydi.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Sabah'ın aktardığına göre, Suudi basını her iki takımla da anlaşamayan Feghouli'nin yeni durağını duyurdu. Aktarılan bilgilere göre Sofiane Feghouli, El Ahly ile görüşmelere başladı.
Cezayirli yıldız için Suudi kulübünün önemli aşama kaydettiği ifade edildi. Bununla beraber haberde, transfere kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.
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