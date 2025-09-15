Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den Ertuğrul Doğan'a flaş yanıt: 'Başkanlığı bırakana kadar...'

Fenerbahçe'den Ertuğrul Doğan'a flaş yanıt: 'Başkanlığı bırakana kadar...'

15.09.2025 14:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den Ertuğrul Doğan'a flaş yanıt: 'Başkanlığı bırakana kadar...'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Fenerbahçe'nin adı lekesiz, alnı ak, tarihi tertemizdir

Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir.

Şunu herkes bilmelidir:

· 3 Temmuz, FETÖ'nün bu ülkeye kurduğu en büyük kumpasın adıdır.

. O kumpasın en büyük mağduru, en ağır bedeli ödeyen kulüp de Fenerbahçe'dir. . Bu gerçek, sadece camiamızın değil; devletimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın da tescil ettiği bir hakikattir.

Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde "Fenerbahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi" olarak yer verilen bu alçak kumpasa hala "şike" diyenlerin aslında kimin değirmenine su taşıdığı açıktır.

Trabzonspor Başkanı'nın "mağdur edebiyatı" ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ'ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ'nün söylemini tekrar etmektir.

Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir.

Tüm camiamızın omuz omuza kazandığı büyük bir zaferdir.

Kimsenin bunu tartışmaya açmasına, çarpıtmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

Fenerbahçe, o gün yapayalnızken de kumpaslara boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek.

Camiamız bir ve bütün olduğu sürece, ne FETÖ'nün artıkları ne de ucuz kahramanlık peşinde koşanlar karşımızda duramaz.

2010 - 2011 Şampiyonu, şanla şerefle Fenerbahçe'dir, şampiyonluğumuzun nişanesi kupamız da müzemizdedir.

Bizim için 3 Temmuz, teslimiyetin değil direnişin; iftiranın değil hakikatin adıdır.

Fenerbahçe'ye şikeci diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız!

Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz.

Ne dün kumpasçılara boyun eğdik ne de bugün ucuz siyaset oyunlarınıza boyun eğeriz.

Fenerbahçe'nin adı lekesizdir, alnı aktır, tarihi tertemizdir.

Kimse bu gerçeği değiştiremez, değiştirmeye de gücü yetmez.

İlgili Konular: #fenerbahçe #trabzonspor #Ali Koç #Ertuğrul Doğan

İlgili Haberler

Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten flaş Fenerbahçe maçı paylaşımı!
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten flaş Fenerbahçe maçı paylaşımı! Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe - Trabzonspor maçında olay yaratan bir paylaşım yaptı.
Eski hakemler Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Trabzonspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu?
Eski hakemler Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Trabzonspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu? Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçtan sarı lacivertliler 1-0 galip ayrıldı. Eski hakemler karşılaşmanın tartışmalı kararlarını değerlendirdi.
Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Maçın hakemi ne yaptı dün gece?'
Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Maçın hakemi ne yaptı dün gece?' Spor yazarları, Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.