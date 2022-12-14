Sofyan Amrabat'tan transfer açıklaması

14 Aralık 2022 Çarşamba, 20:08

Fas forması altında Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Sofyan Amrabat transfer için konuştu.

Hakkında çıkan Barcelona ve Atletico Madrid haberlerini değerlendiren Amrabat, "Barcelona ve Atletico Madrid gibi önemli kulüplerle adımın geçmesinden gurur duyuyorum. Ama ben Fiorentina oyuncusuyum. Kulübe saygı duyuyorum ve başkanla çok iyi ilişkilerim var" diye konuştu.

2020 yılından bu yana Fiorentina forması giyen Amrabat'ın İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.