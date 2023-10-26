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Sokak Disiplini 100. Yıl Cumhuriyet Kupası’nı Berke Dikişçioğlu kazandı

Cumhuriyetin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Karaman'ın ev sahipliğinde Kaykay Sokak Disiplini 100. Yıl Cumhuriyet Kupası 'Game Of Skate' yarışmaları düzenlendi. İki gün boyunca devam eden yarışmada kupanın sahibi Berke Dikişçioğlu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:05
Sokak Disiplini 100. Yıl Cumhuriyet Kupası’nı Berke Dikişçioğlu kazandı
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Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Karaman'da gerçekleştirilen Kaykay Sokak Disiplini 100. Yıl Cumhuriyet Kupası yarışmaları tamamlandı.

Türkiye Kaykay Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Karaman'da bulunan Skatepark Kaykay Pisti'ndeki organizasyonun finali, 5'i kadın 16 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

BERKE DİKİŞÇİOĞLU BİRİNCİ OLDU

Yarışmaların finalinde Türkiye'nin en iyi kaykaycıları performanslarını sergiledi.

Berke Dikişçioğlu

Kaykayseverlerin ilgi gösterdiği yarışmalar sonunda erkeklerde Berke Dikişçioğlu birinci, İbrahim Yılmaz ikinci, Recep Canal üçüncü olurken, kadınlarda Melis Sakaoğlu birinci, Safa Merve Nalçacı ikinci, Aysel Özgür üçüncü sırayı aldı.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.


Berke Dikişçioğlu Kaykay Sokak Disiplini 100. Yıl Cumhuriyet Kupası kaykay

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