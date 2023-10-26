3 isim sahne aldı: NBA'deki millilerden üzücü başlangıç!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:21

Güncelleme: 26.10.2023 - 10:24

NBA'de ilk hafta maçları sezonun ikinci gününde devam etti.

Sezonun ilk haftasında Cedi Osman'ın takımı San Antonio Spurs evinde Dallas Mavericks'i, Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Utah Jazz, Sacramento Kings'i konuk etti. Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets ise Orlando Magic'in konuğu oldu.

LUKA DONCİC YILDIZLAŞTI

San Antonio Spurs evinde Luka Doncic'in takımı Dallas Mavericks'e 119-126 kaybetti.

Cedi Osman 7. sezonundaki ilk maçında 12 sayı ve 2 asistle oynadı. San Antonio'da, Devin Vassell 23 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle, Keldon Johnson 17 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle oynadı. NBA'in genç gözdesi Victor Wembanyama ise 15 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı.

Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic 33 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle galibiyette önemli bir paya sahip. Doncic'in takım arkadaşlarından Kyrie Irving 22 sayı, 2 ribaund ve 6 asistle, Grant Williams ise 17 sayı, 6 ribaundla oynadı.

UTAH JAZZ EVİNDE SACRAMENTO KINGS'E KAYBETTİ

Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Utah Jazz evinde Sacramento Kings'e 114-130 mağlup oldu.

Türk oyunucu 2 dakika 25 saniye sahada kalırken sadece 1 ribaund alabildi. Utah Jazz'de Jordan Clarkson 24 sayı, 4 ribaund ve 6 asistle, Lauri Markkanen 19 sayı, 10 ribaund ve 1 asistle oynadı.

Sacramento'da Harrison Barnes 33 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle, Domantas Sabonis 22 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle oynadı.

HOUSTON ROCKETS, ORLANDO MAGIC'İN KONUĞU OLDU

Houston Rockets, Orlando Magic deplasmanında 116-86 mağlup oldu.

Alperen Şengün'ün 14 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle oynadığı maçta takım arkadaşlarından Fred VanVleet 14 sayı, 1 ribaund ve 5 asistle, Jalen Green 10 sayı, 1 ribaundla oynadı.

Ev sahibi Orlando Magic'te Cole Anthony 20 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle, Franz Wagner 19 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle, Paolo Banchero ise 12 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynadı.

FURKAN KORKMAZ MILWAUKEE BUCKS DEPLASMANINDA

Furkan Korkmaz'ın takımı Philadephia 76ers 27 Ekim Cuma günü TSİ 02.30'da Milwaukee Bucks deplasmanına çıkacak.