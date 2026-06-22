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Solakoğlu ailesine BİDEV’den vefa ödülü

Solakoğlu ailesine BİDEV’den vefa ödülü

22.06.2026 16:43:00
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Cumhuriyet Spor
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Solakoğlu ailesine BİDEV’den vefa ödülü

Solakoğlu ailesi, Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı’nın (BİDEV) Vefa Ödülü'ne layık görüldü.
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Türk basketboluna uzun yıllar hizmet eden Solakoğlu ailesi, Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı’nın Vefa Ödülü’ne layık görüldü.

1981 Balkan Basketbol Şampiyonluğu anısına, Türk basketbolunun önemli isimlerinden merhum Osman Solakoğlu adına verilen BİDEV Vefa Ödülü, ailesi adına Sadiye Solakoğlu ve Kemal Solakoğlu’na takdim edildi.

Ödül töreninde, BİDEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Kurt ile Mütevelli Heyeti üyeleri Sema Kasapoğlu ve Turhan Koray hazır bulundu.

BİDEV yetkilileri, Osman Solakoğlu’nun Türk basketboluna yaptığı katkıların unutulmadığını vurgulayarak, verilen ödülün hem 1981 Balkan Basketbol Şampiyonluğu’nun hatırasını yaşatmayı hem de basketbola emek veren isimlere duyulan vefayı simgelediğini belirtti.

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