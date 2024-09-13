Soma’da işçi yakını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de göreve başladı
İbrahim Hacıosmanoğlu’na, Yerkel atamasını sormak için TFF’ye görüşme talebimizi ilettik. Federasyondan tarafımıza henüz geri dönüş yapılmadı. Ayrıca telefonla ulaşmaya çalıştığımız Hacıosmanoğlu, aramalarımızı açmadı, geri dönüş de yapmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), skandal bir atamayla gündemde... 301 madencimizin yaşamını yitirdiği Soma’da, işçi yakınına attığı tekmeyle zihinlere kazınan Yusuf Yerkel, TFF’de bir garip “atamayla” işe başladı. Ocak 2022’de Frankfurt Başkonsolosluğu’na “Ticaret Ataşesi” olarak atanan Yerkel’in, Futbol Federasyonu’nda görev tanımı net hatlarıyla belli olmayan “Direktör-Koordinatör” pozisyonunda çalışacağı öğrenildi. Atamanın 1 Eylül’de gerçekleştiği, Yerkel’in henüz TFF’nin Riva’daki merkezinde görünmediği bildirildi. Ancak bu atamanın skandal olmasının yanında bir diğer ilginç boyutu, Yerkel’in TFF’de işe başladığından yönetim kurulu üyelerinin haberinin olmaması! TFF’ye yakın kaynaklar, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, kimseye danışmaya gerek duymadan, Yusuf Yerkel’in atamasına onay verdiğinin altını çizdi. Atamanın hangi gerekçeyle yapıldığı bilinmiyor.
BİZDEN ÖĞRENDİLER
Cumhuriyet’in görüştüğü yöneticilerden sadece biri, bu konunun bulunduğu ortamda konuşulduğunu ama daha fazla detay bilmediğini söyledi. Konuştuğumuz diğer yönetim kurulu üyelerinin çoğu, haberi bizden öğrenirken, bir hayli şaşırdı ve atamanın kendilerine bildirilmediğini açıkladı. Yine konuştuğumuz yöneticilerin bazıları ise “Yönetim kurulu toplantısında böyle bir atama gündeme gelmedi. İlk toplantıda görüşülebilir. Eğer bu atama yapıldıysa veya yapılacaksa gereken tepkiyi koyarız” ifadelerini kullandı. İki TFF yöneticisi de kendilerine verdiğimiz bilginin ardından “Olay doğruymuş, şimdi kulağımıza geldi, çok üzüldük” yorumunda bulundu. TFF, “futbolla ilgisi bulunmayan” Yerkel hakkında henüz açıklama yapmadı. Yerkel, TFF’nin internet sitesindeki görevli isimlerin arasına da dahil edilmedi.
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