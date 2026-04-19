Son 3 maçta ikinci mağlubiyet: Beşiktaş, Samsun deplasmanında kayıp

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor'a konuk oldu.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken ikinci yarıda Samsunspor bulduğu skorlarla maçı 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ın 90. dakikadaki golü Kartal'a yetmedi.

Bununla birlikte son 3 maçında 2. kez yenilen Beşiktaş 55 puanda 4. sırada kaldı ve liderin 16 puan kadar gerisine düştü. Samsunspor ise 42 puana yükselerek 7. sırada yer aldı.

Karşılaşmadan dakikalar | Samsunspor 2-1 Beşiktaş

93' Samsunspor'da Yalçın Kayan zaman geçirmeden dolayı sarı kart gördü.

91' GOL | Beşiktaş, Asllani'nin attığı penaltı golüyle farkı 1'e indirdi.

90' PENALTI! Cerny'in kurtarmak istediği topa Tomasson'un elle müdahale sonrasında hakem penaltı düdüğünü çaldı.

89' Samsunspor'da Makoumbou yerine Yunus Emre oyuna dahil oldu.

89' Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu itirazlardan dolayı sarı kart gördü.

85' Cerny ceza sahası içerisinde ilk çalımını attı ancak ikincisinden önce Samsunspor savunması topa müdahale etti.

82' Samsunspor'da iki oyuncu değişikliği birden; Ntcham yerine Yalçın Kayan ve Coulibaly yerine Sousa oyuna dahil oldu.

81' Ndiaye penaltı noktasına yakın yerden bir şut denedi ancak yandan dışarıya gitti.

78' Rashica topla ilk buluşmasında etkili bir şut çıkardı. Okan topu kornere çelmeyi başardı.

75' Uduokhai, Ndiaye ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı ve kalkamadı. Sağlık ekibi tedavi için sahaya dahil oldu.

72' Samsunspor'da iki oyuncu değişikliği birden; Zeki Zavru yerine Josafat Mendes ve Mouandilmadji'nin yerine Ndiaye oyuna girdi.

70' Emre Kılınç, Oh'a yaptığı müdahale sonrasına sarı kart gördü.

67' Murillo topu içeriye çevirmek istedi ancak top doğrudan dışarıya çıktı.

65' Beşiktaş'ta iki oyuncu değişikliği birden; Cengiz Ünder yerine Cerny ve El Bilal yerine Jota Silva oyuna dahil oldu.

63' Ceza sahası içerisinde arkaya seken topa Holse kafa vuruşu yaptı, Ersin topu kornere çeldi.

59' Orkun ceza sahası dışından bir şut denedi ancak Samsunspor savunması izin vermedi.

56' GOL | Coulibaly attığı golle Samsunspor'u 2-0 öne geçirdi. Emre Kılınç ceza sahasında uygun pozisyondaki Tanguy Coulibaly’i topla buluşturdu.25 yaşındaki oyuncu gelişine çektiği şutla topu sol üst köşeden ağlarla buluşturdu.

54' Coulibaly, ceza sahası içerisinde çalım denerken Beşiktaşlı futbolcu müdahale etti. Samsunspor müdahalenin el ile yapıldığına dair itirazda bulunuyor.

50' GOL | Holse ceza sahasının önünden ayak içi vuruşuyla topu kalenin sol üst köşesine gönderdi.

48' Holse'nin pasına Mouandilmadji koştu ancak Beşiktaş savunması izin vermedi.

45' Agbadou ceza sahasına attığı koşu sonrası topla buluştu ve sağ çaprazdan şut denedi ancak Okan topu kornere çeldi. Bu Beşiktaş'ın ilk yarıdaki ilk şutu oldu.

44' Asllani, ceza sahasına kavisli bir orta denedi ancak Samsunspor savunması topu kornere gönderdi.

40' Olaitan ceza sahasında yerde kaldıktan sonra hakeme döndü ancak hakem temiz olduğunu işaret etti.

38' Oh'a ceza sahası yayında yapılan harekete hakem faul düdüğü çalarak Satka'ya sarı kart gösterdi.

33' Cengiz araya girerek topu kapmak istedi ancak top hızlı kaldı ve dışarıya gitti.

29' Orkun'un ön direkteki Uduokhai'ye kestiği ortada Uduokhai topu arka alandaki arkadaşlarına çevirmek istedi ancak Samsunspor savunması izin vermedi.

28' Murillo'nun yerden penaltı noktasına gönderdiği pasa Samsunspor savunması son anda müdahale ederek kornere gönderdi.

25' Ntcham taç çizgisinden topu çıkarmayı başararak Emre'ye gönderdi, Emre'nin yerden gönderdiği pasa Uduokhai dokunarak uzaklaştırmayı başardı.

22' KAÇTI! Ntcham'ın ceza sahası içerisinde çıkardığı şutu Ersin sektirdi, Mouandilmadji'nin kovaladığı topa tekrar Ersin müdahale etti sonrasında da yerden kalkamadı.

19' Beşiktaş, Olaitianla orta alandan tehlikeli gelmek istedi ancak Samsunspor savunması arkadan müdahale ederek topu kaptı.

18' Ntcham ceza sahası dışından bir şut denedi top doğrudan auta gitti.

13' Cengiz'in ceza sahası içerisinde çaprazdan vurduğu şut yan ağlarda kalıyor.

10' Olaitan pas arası yaparak topu kaptı ama Oh'a göndermek istediği pasta isabeti bulamadı.

7' Murillo'nun sağ kanattan açtığı ortaya Oh kafa vuruşu yaptı ama top üstten auta gitti.

3' Samsunspor ön alanda baskıyla topu kaparak etkili gelmek istedi, Beşiktaş savunması izin vermedi.

2' Murillo, arka direğe doğru bir orta denedi ancak kaleci Okan Koçuk topu kontrol etti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.