Beşiktaş GAİN, TOFAŞ engelini rahat geçti

17.04.2026 21:28:00
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda TOFAŞ'ı 98-84 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda TOFAŞ'ı 98-84 mağlup etti.

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste beşinci, toplamda ise 23. galibiyetini elde etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

TOFAŞ: Perez 16, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 3, Sadık Kabaca 19, Besson 22, Özgür Cengiz 9, Emirhan Serbest 1, Furkan Korkmaz 8

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Morgan 10, Lemar 11, Thomas 10, Zicic 14, Mathews 9, Dotson 11, Sertaç Şanlı 6, Yiğit Arslan 2, Canberk Kuş 2, Brown 17

1. Periyot: 25-29

Devre: 39-51

3. Periyot: 69-71

İlgili Haberler

Beşiktaş maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den Marco Asensio kararı
Beşiktaş maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den Marco Asensio kararı Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Marco Asensio, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş GAİN - Aliağa Petkimspor maçına erteleme kararı!
Beşiktaş GAİN - Aliağa Petkimspor maçına erteleme kararı! Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması planlanan Beşiktaş GAİN - Aliağa Petkimspor karşılaşmasının ertelendiği duyuruldu.
Sergen Yalçın transferi bizzat istedi: Beşiktaş, Fenerbahçe ile görüşmelere başlıyor
Sergen Yalçın transferi bizzat istedi: Beşiktaş, Fenerbahçe ile görüşmelere başlıyor Beşiktaş'ta Fenerbahçe'den kiralık olarak takıma katılan Cengiz Ünder'in geleceği henüz netleşmiş değil. Deneyimli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon için siyah-beyazlıların Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Fenerbahçe'yle görüşeceği iddia edildi.