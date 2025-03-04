Son 5 maçta 1 puan aldı: Ömer Erdoğan'dan tepkilere yanıt!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 00:09

Güncelleme: 04.03.2025 - 00:09

Süper Lig'de son olarak Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde lig ve kupada istediği sonuçları alamadı.

Sivasspor, Bülent Uygun sonrası göreve gelen Ömer Erdoğan yönetiminde lig ve kupada 12 maça çıktı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

YÖNETİME TEPKİ!

Sivassporlu taraftarlar, Başakşehir ile oynanan maçın son dakikalarında yönetime tepki gösterdi.

Ligde oynadığı son 5 maçta 1 puan alabilen Sivasspor'da taraftarlar, müsabakanın son bölümünde "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

ÖMER ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Teknik direktör Ömer Erdoğan, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gidişatımız çok iyi değil. Son dönemde şanssızlıklar da yaşadık, eksiklerimiz de oldu. Bu süreçte şans da yanımızda değildi. Bugün de kalemize gelen ilk top gol oldu. Oyuncularımız oyun disiplinini bozmadı, mücadeleye devam etti. İlk yarıda beraberlik fırsatımız vardı. İkinci yarıda sistemi değiştirdik. Pozisyonlarımız vardı. Üretkenlikte sorun yaşadık. Şans da yanımızda değildi. Önümüze bakacağız. Göztepe maçı var. O artık final niteliğinde. Her puanın çok önemli olduğu haftalara giriyoruz. İnşallah bu maçtan gereken dersleri çıkarıp önümüze daha sağlıklı bakmak istiyoruz" dedi.

"KALEMİZE GELEN İLK ŞUT GOL OLDU"

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Çok üzgünüz. Farklı bir oyun anlayışıyla sahaya çıktık. Amacımız kompakt ve sıkı durup kazandığımız toplarla geçiş hücumu aramaktı. İlk yarı bir pozisyona girdik. Kalemize gelen ilk şut gol oldu. İkinci yarıda topa biraz daha fazla sahip olduğumuz dönemler oldu. Bazı pozisyonları atabilseydik buradan puanla ayrılabilirdik. Maalesef başaramadık" ifadelerini kullandı.

FIFA tarafından Sivasspor'a verilen 3 dönem transfer yasağını kaldırdıklarını aktaran Ömer Erdoğan, "50 bin Euro'luk ufak bir meblağı ödedik. Bu konuda sıkıntı yok. Bulunduğumuz sıralama iç acıcı değil. Uzun süredir galip gelemiyoruz. Şanssızlıklar da yaşadık. Göreve başladığımdan beri düşündüğüm ilk 11'le hiç çıkamadım. Kadromuz çok geniş değil. Önümüzde önemli maçlar var. Göztepe maçına hazırlanacağız. Seri yakalanmak istiyoruz. Alacağımız bir galibiyetle eminim oyuncularımın özgüveni yerine gelecek. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Sivasspor'un ligde kalacağına yüzde yüz eminim" diye konuştu.