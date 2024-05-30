Son bilet sahibini buldu! Bodrum FK Süper Lig'de!

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Ege temsilcisi, Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 22:52
Son bilet sahibini buldu! Bodrum FK Süper Lig'de!
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Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu.

1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

Bodrum FK'ye Süper Ligi'i getiren golleri 19. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 94. dakikada Celutska ve 103. dakikada Tunahan Akpınar attı. Sakaryaspor'un tek golü 72. dakikada Zdravko Dimitrov'dan geldi.

Sakaryaspor'da 45. dakikada Rajko Rotman, kırmızı kart gördü. Bodrum FK'da ise Tunahan Akpınar 105. dakikada ikinci sarıdan takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig tecrübesi olmayan Bodrum FK, bu sonuçla ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Ege temsilcisi, geçtiğimiz sezon da final oynamış ancak Pendikspor'a elenerek Süper Lig'i kaçırmıştı.

Daha önce Eyüpspor ve Göztepe Süper Lig'e yükselmişlerdi.

Mücadele henüz 2. dakikada sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle durdu. Yaklaşık iki dakika duran oyun, sahanın temizlenmesinin ardından yeniden devam etti.

Geçen sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükselmişti. Bodrum FK ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bırakmıştı.

Daha önce 2'si play-off'tan olmak üzere 5 kez Süper Lig vizesi alan Sakaryaspor, 11 sezon yer aldığı Süper Lig'de en son 2006-2007'de mücadele etti. 17 yıl sonra Süper Lig'e çıkma şansını kaçırdı.


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