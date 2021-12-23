SON DAKİKA | Adil Gevrek, maç sonunda hakemlerin üzerine yürüdü!
Son dakika... Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kayserispor maçının bitiş düdüğü ile birlikte sahaya girerek maçın hakemi Hüseyin Göçek'e saldırı girişiminde bulundu. Futbolcular, fiziki müdahale olmadan araya girdi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 2-2 sona eren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından gerginlik yaşandı.
Yeni Malatya Stadyumu'nda 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüdü.
Orta sahaya kadar ilerleyen Gevrek, futbolcuların araya girmesiyle durduruldu. Başkan Gevrek, futbolcu ve polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, hakemler sahadan ayrılamadı.
Çevresi polis ekiplerince kapatılan hakemler Hüseyin Göçek, Kamil Çetin ve Candaş Elbil, çevik kuvvet ekiplerince oluşturulan koridor eşliğinde yaklaşık 20 dakika sonra soyunma odasına geçebildi.
Hakem üçlüsüne taraftarlar da tepki gösterirken, polis statta yoğun güvenlik önlemi aldı.
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