SON DAKİKA | Başakşehir - Konyaspor mücadelesi ertelendi

12 Ocak 2022 Çarşamba, 15:11

Süper Lig'de bu hafta oynanması planlanan Başakşehir - Konyaspor mücadelesi Konyasporlu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanacağı aktarıldı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi

İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir.

Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.