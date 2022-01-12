SON DAKİKA | Başakşehir - Konyaspor mücadelesi ertelendi
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçın ertelendiğini açıkladı.
Süper Lig'de bu hafta oynanması planlanan Başakşehir - Konyaspor mücadelesi Konyasporlu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanacağı aktarıldı.
TFF'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi
İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir.
Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.
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