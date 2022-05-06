SON DAKİKA | Beşiktaş'ın ve Milli takımın eski golcüsü Ersen Martin kalp krizi geçirdi!
Son dakika... Beşiktaş'ın ve Milli takımın eski golcüsü Ersen Martin'in alp krizi geçirdi ve ayrıca aort damarında yırtık tespit edildi iddia edildi.
Beşiktaş'ın ve Milli takımın eski golcüsü Ersen Martin'in krizi geçirdi ve ayrıca aort damarında yırtık tespit edildiği iddia edildi. Ünlü ismin Siyami Ersek Kalp Hastanesinde acil ameliyata alındığı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi ve ayrıca aort damarında yırtık tespit edildi. Şu anda Siyami Ersek Kalp Hastanesinde acil ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunuyor.— Koray Baloğlu (@koraybaloglu) May 6, 2022
Ayrıntılar birazdan...
Video Haberler
- Yükseltilip, kenara mı çekilecek?
- Tuzla Tersanesi'ndeki gemide patlama
- Bayramın 'seyahat' bilançosu belli oldu
- Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Çıkma düşersin dediler! 2 tane direk değiştim
- Trambolinli hırsızlık görenlerini hayrete düşürdü
- Tunca Nehri kenarında 'kakava' kutlaması
- Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
- Çekmeköy’de çarpışan otomobillerden biri iş yerine girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Ümit Özdağ'dan, Soylu'ya yeni bir çıkış daha
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- Su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- 'Hepimiz buralara geldik bir yerlerden'
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Soylu'ya 'memursun' göndermesi
- Zafer Partisi konvoyuna polis engeli!