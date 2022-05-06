SON DAKİKA | Beşiktaş'ın ve Milli takımın eski golcüsü Ersen Martin kalp krizi geçirdi!

06 Mayıs 2022 Cuma, 13:37

Beşiktaş'ın ve Milli takımın eski golcüsü Ersen Martin'in krizi geçirdi ve ayrıca aort damarında yırtık tespit edildiği iddia edildi. Ünlü ismin Siyami Ersek Kalp Hastanesinde acil ameliyata alındığı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi ve ayrıca aort damarında yırtık tespit edildi. Şu anda Siyami Ersek Kalp Hastanesinde acil ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunuyor. — Koray Baloğlu (@koraybaloglu) May 6, 2022

Ayrıntılar birazdan...