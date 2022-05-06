SON DAKİKA | Beşiktaş'ın ve Milli takımın eski golcüsü Ersen Martin kalp krizi geçirdi!

Son dakika... Beşiktaş'ın ve Milli takımın eski golcüsü Ersen Martin'in alp krizi geçirdi ve ayrıca aort damarında yırtık tespit edildi iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2022 Cuma, 13:37
SON DAKİKA | Beşiktaş'ın ve Milli takımın eski golcüsü Ersen Martin kalp krizi geçirdi!
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Beşiktaş'ın ve Milli takımın eski golcüsü Ersen Martin'in krizi geçirdi ve ayrıca aort damarında yırtık tespit edildiği iddia edildi. Ünlü ismin Siyami Ersek Kalp Hastanesinde acil ameliyata alındığı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

 

Ayrıntılar birazdan...


Ersen martin kalp krizi

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