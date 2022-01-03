Son dakika | Beşiktaş'ta beş oyuncu kadrodan çıkarıldı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 13:39

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi kamp kadrosundan çıkarıldı.

Futbolcuların ileri tetkik ve takip süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.