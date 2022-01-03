Son dakika | Beşiktaş'ta beş oyuncu kadrodan çıkarıldı
Son dakika | Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak tarihinde Katar’da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi beş futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi kamp kadrosundan çıkarıldı.
Futbolcuların ileri tetkik ve takip süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.
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