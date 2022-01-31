Son dakika | Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Antalya kampından ayrıldı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 11:12

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı Antalya kampında değerlendirirken, Rachid Ghezzal ile ilgili kötü bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Ghezzal'ın sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüllerinde zorlanma sebebiyle kamptan ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada "Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul’da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.