Son dakika | Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Antalya kampından ayrıldı
Beşiktaş Kulübü sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, Ghezzal'ın Antalya kampından ayrıldığını belirtti.
Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı Antalya kampında değerlendirirken, Rachid Ghezzal ile ilgili kötü bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Ghezzal'ın sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüllerinde zorlanma sebebiyle kamptan ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada "Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul’da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Rachid Ghezzal’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/z8A1rmszbB— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 31, 2022
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