Ata Demirer, Galatasaray'ın Gomis transferini tiye aldı

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2022 Pazartesi, 10:21
Ata Demirer, Galatasaray'ın Gomis transferini tiye aldı

Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile anlaşmaya vardı. 

Ata Demirer, Galatasaray'ın Gomis transferini tiye aldı

Galatasaraylı ünlü komedyen Ata Demirer, Bafetimbi Gomis transferiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Ata Demirer, Galatasaray'ın Gomis transferini tiye aldı

Gomis'in yaşına vurgu yapan Demirer, 84 yaşındaki Hollywood yıldızı Morgan Freeman'ın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı; "Transferde gaza bastık! Sırada 6 numara var"

Paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı ve gündem olmayı başardı.

Ata Demirer, Galatasaray'ın Gomis transferini tiye aldı

GOMİS GALATASARAY'DA GOL KRALI OLDU

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 gol atarak gol kralı oldu.


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