Okan Kocuk: 'Galatasaray'a daha güçlü dönmek istiyorum'

2014-15 sezonundan bu yana en çok penaltı kurtaran kaleciler arasında yüzde 42 ile ilk sırada olduğunun hatırlatılması üzerine Orkun Kocuk, "Maçtan önce takımlar nasıl birbirini analiz ediyorsa biz kaleciler de oyuncuları analiz ediyoruz. Ancak en son kalecinin hislerine kalmış bir olay. Ne hissediyorsam onu yapıyorum. Maçtan önce o takımın penaltıcısını, kaç tane atmış nereye atmış onları çalışıyoruz. Bazen hiç kullanmayan kişi gelince sürpriz zoluyor. Oyuncu psikoloji de farklı. O anda altıncı his. Ne hissedersen oraya atlıyorsun ve bana da çıkarmak nasip oldu. Bakasetas da bana kadar hiç penaltı kaçırmamıştı. Analiz ettikten sonra hislerine güveniyorsun" açıklamasını yaptı.