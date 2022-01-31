Okan Kocuk: 'Galatasaray'a daha güçlü dönmek istiyorum'
Giresunspor'da kiralık forma giyen file bekçisi TRT Spor'a verdiği röportajda "Sezon başında kendime hedefler koydum. Buraya gelirken de çok iyi bir performans gösterip Milli Takım'a seçilmekti öncelikli planım. Umarım bu sezon bunu başarabilirim. Performansımı daha üst seviyelere çıkarmam gerekiyor; gerçekten çok iyi Türk kalecilerimiz var. Uğurcan, Altay, Ersin, İrfan Can. Çok iyi kalecilerimiz var. Milli Takım'a aday kaleciler. Ben de aday bir kaleci olmak istiyorum. Tabii ki bir yurt dışı hedefim var. Şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum. Galatasaray büyük bir camia, büyük bir kulüp. Daha güçlü dönmek istiyorum. Galatasaray'da oynamak hedeflerim arasında. Umarım bu hedeflerime yaklaşırım. Her gün bunun için çalışıyorum. Sezon sonunda bakacağız" dedi.
Orkun Kocuk, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Bakasetas'ın iki penaltısını kurtarmasıyla ilgili olarak, "Bir maçta belki de 100 maçta bir böyle bir şey olabilir. O gün de bana denk geldi. Mutluyum. Gayet iyi giden maçta 1-0 öne geçtik. 1-1'i yakaladılar. Oradan bir puan almak çok önemliydi. 2 penaltı olunca, ikinciden sonra bir umutsuzluk oldu. Ama çok şükür ikinciyi de kurtardım ve bir puan aldık. Penaltı sırasında saha içinde oyuncu ve kaleci arasında psikolojik savaş olur. İlkinde ortaya atacağını düşündüm çıkardım. İkincisinde de altıncı his mi diyeyim, oraya vuracağını düşündüm. Oraya vurdu, çıkardım" ifadelerini kullandı.
2014-15 sezonundan bu yana en çok penaltı kurtaran kaleciler arasında yüzde 42 ile ilk sırada olduğunun hatırlatılması üzerine Orkun Kocuk, "Maçtan önce takımlar nasıl birbirini analiz ediyorsa biz kaleciler de oyuncuları analiz ediyoruz. Ancak en son kalecinin hislerine kalmış bir olay. Ne hissediyorsam onu yapıyorum. Maçtan önce o takımın penaltıcısını, kaç tane atmış nereye atmış onları çalışıyoruz. Bazen hiç kullanmayan kişi gelince sürpriz zoluyor. Oyuncu psikoloji de farklı. O anda altıncı his. Ne hissedersen oraya atlıyorsun ve bana da çıkarmak nasip oldu. Bakasetas da bana kadar hiç penaltı kaçırmamıştı. Analiz ettikten sonra hislerine güveniyorsun" açıklamasını yaptı.
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