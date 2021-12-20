Son dakika | Beşiktaş'tan Necip Uysal'ın sakatlığına dair açıklama
Beşiktaş, Necip Uysal’ın sol diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptandığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ererken, mücadelenin 21. dakikasında sakatlanan Necip Uysal, oyuna devam edememişti.
Siyah-beyazlı kulüpten Uysal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Necip Uysal'ın diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptandığını belirtildi.
İşte kulüpten yapılan açıklamanın tamamı:
"Futbol A Takımımızın dün deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Necip Uysal, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptanmıştır.
Necip Uysal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Necip Uysal’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/DWVU5AoOit— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 20, 2021
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