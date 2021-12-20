Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki penaltı kararına eski hakemler ne dedi?

20 Aralık 2021 Pazartesi, 09:22

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Dev derbinin ardından eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Lale Orta karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

- NELER YAŞANDI?

Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 12. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Bir hava topunda Cyle Larin'in ceza sahası içinde topa eliyle temas etmesinin ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

- NE SÖYLEDİLER?

beIN SPORTS'un Trio programında penaltı pozisyonunu yorumlayan eski hakemler kararın yanlış olduğu yönünde görüş bildirdi.

Deniz Çoban: Cyle Larin'in elleri doğal konumda. Burada penaltıdan söz edilemez.

Bülent Yıldırım: Top Larin'in koluna düşüyor. Bu bir beklenmedik top ve yakın mesafeden geliyor. Burada asla bir penaltıdan söz edemeyiz. VAR açısından zor bir pozisyon. Hakem yorumuna dahil olduğu için VAR konuya dahil olamıyor. Bu hakem kararı. Video Hakem sadece açık, büyük skandal pozisyonlarda devreye giriyor. Maalesef hakem ekibinin yanlış bir kararı.

Lale Orta: Burada elle oynama kriterlerinde bilerek dokunma yok. Vücudunu, kollarını büyütmüş mü? Hayır. Larin burada kolunu ne yapabilirdi? Doğal bir konumda. Pozisyonda elleri gerektiği gibi doğru konumda. Ben de bu penaltının yanlış olduğunu düşünüyorum. Fırat Aydınus çalmasaydı VAR'ın karışması söz konusu değildi.