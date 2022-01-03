Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif
Son dakika... Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan Ali Koç'un koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 3, 2022
Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/OIDV7agy8l
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