Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif

Son dakika... Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan Ali Koç'un koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2022 Pazartesi, 10:31
Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."


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