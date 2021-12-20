Son Dakika | Fenerbahçe teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırdı
Son Dakika | Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Vitor Pereira’yla yollarını ayırdı.
FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA
“Kamuoyuna Duyuru | Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.
Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.”
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