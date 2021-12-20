Son Dakika | Fenerbahçe teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırdı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 21:17

Fenerbahçe Kulübü, sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Vitor Pereira’yla yollarını ayırdı.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

“Kamuoyuna Duyuru | Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.”