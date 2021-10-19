SON DAKİKA | Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakemleri belli oldu
Son dakika... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların hakemleri belli oldu. Fenerbahçe-Royal Antwerp maçını Rus hakem Sergei Ivanov, Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını ise Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile mücadele edecek.
Yarın saat 19.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Rus hakem Sergei Ivanov düdük çalacak. Sergei Ivanov'un yardımcılıklarını ise Roman Usachev ile Valeri Danchenko üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Kirill Levnikov görev alacak.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Galatasaray, Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile mücadele edecek.
Yarın saat 22.00'de başlayacak maçta Avusturyalı hakem Harald Lechner görev yapacak. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak ise Markus Hameter görev alacak.
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