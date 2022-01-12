Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal oldu!

Son dakika | Fenerbahçe Spor Kulübü Spor Toto Süper Lig'in 2021/2022 sezonunun geri kalanında takımın başına getirdiği yeni ismi açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2022 Çarşamba, 13:21
Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal oldu!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Spor Kulübü sezonun geri kalanında takıma İsmail Kartal'ın hocalık yapacağını duyurdu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler