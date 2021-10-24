SON DAKİKA | Kadıköy'de "Yönetim istifa" sesleri
Son dakika... Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup olurken, tribünlerden tepki vardı.
2-1 geriye düştükten sonra oyuncuları ıslıklayan taraftarlar, maçın son düdüğünün ardından "Yönetim istifa" şeklinde tepki gösterdi.
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