CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-0 Alanyaspor (İlk yarı sona erdi)

24 Ekim 2021 Pazar, 17:29

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın pazar mesaisi zorlu bir karşılaşmayla noktalanıyor. Haftaya 19 puanla giren Fenerbahçe, Kadıköy'de son haftaların formda ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 19:00'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler'in yönetiyor.

İşte 11'ler...

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar Dursun

Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Novais, Efecan, Emre, Davison, Diedhiou

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-0 Alanyaspor

37' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Nazım'ın ortasında arka direkteki Ferdi'nin kafa vuruşunda kale ağzındaki Rossi'nin göğsüne çarpan topu kaleci Serkan son anda çizgi hizasından tokatlamayı başardı.

28' Fenerbahçe'nin sağ kanattan gelişen atağında Tisserand taç çizgisi önünden ortaladı, ön direkteki Fatih Aksoy'un ters vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Korner...

26' Alanyaspor savunmadan çıkmak isterken Fenerbahçe baskısı sırasında top Novak'ın eline çarptı. Hakem bu pozisyonda topu Fenerbahçe'ye verdi ancak Novak, hakemle konuşup kendi eline çarptığını belirterek topun Alanyaspor'a geçmesini sağladı. Alanyasporlular da Novak'a alkışlarla teşekkür etti.

12' Fenerbahçe yine çok adamla etkili geldi. Ceza sahası içinde topu iyi saklayan Serdar Dursun'un geriye doğru pasında Zajc gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.



11' Fenerbahçe, Serdar Dursun'la gole çok yaklaştı. Gustavo'nun baskıyla kaptığı top sonrası ceza sahası içinde topu alan Serdar Dursun'un yerden vuruşunda Serkan yattı ve topu kontrol etti.



3' Fenerbahçe'nin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Alanyaspor defansının uzaklaştıramadığı topu penaltı noktası üzerinde göğsüyle kontrol eden Serdar Dursun dönerek vuruşunu yaptı, kaleci Serkan üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.



1' Karşılaşma maçın hakemi Halil Umut Meler'in düdüğü ile başladı.

Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi Trabzon'da noktalanan Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak gücünü bir kez daha göstermenin peşinde. Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı son 9 maçın 7'sinden galibiyetle ayrılmayı başardı. Pazar günkü rakibine karşı oynadığı son 5 maçın 1'inden 3 puanla ayrılabilen Fenerbahçe, bu maçlardan önce oynanan 5 karşılaşmada 4 kez gülmüştü. Bu sezon sahasında oynadığı 4 maçın 3'ünden galip ayrılan sarı-lacivertliler Ülker Stadı'ndaki iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de zorlu mücadele öncesi Enner Valencia'nın formu dikkat çekiyor. Avrupa Ligi'nde oynanan Antwerp maçında ağları 2 kez havalandıran Ekvadorlu forvet ilk 11'de çıktığı son 13 maçta 8 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Aytemiz Alanyaspor karşısında cezalı durumda bulunan kaleci Altay ve Osayi-Samuel'den faydalanamayacak. Portekizli teknik adam, eksiklere rağmen tüm planlarını mutlak 3 puan üzerine kurmuş durumda.

Teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ın gelişi sonrası ligin fark yaratan takımlarından birisi haline gelen Aytemiz Alanyaspor, konuk olduğu son 6 maçın yalnızca 1'inden galip ayrılabildi. Akdeniz ekibi, Korkmaz yönetiminde çıktığı 6 maçın 4'ünü kazanırken 2'sinde de sahadan eşitlikle ayrıldı.

Turuncu-yeşilliler geçtiğimiz hafta Yukatel Kayserispor'u 6-3'le geçerek sezonun en gollü karşılaşmalarından birisine imza atmıştı. Bu sezonki 6. deplasman maçına çıkmaya hazırlanan Aytemiz Alanyaspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan topladı.

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.







