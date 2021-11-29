Son dakika | Manchester United, Ralf Rangnick'i resmen açıkladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktörlüğe Ralf Rangnick'i getirdiğini açıkladı.
Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurdu.
İngiliz devi bir süredir gündemindeki Ralf Rangnick ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Alman teknik direktör, sezon bitimine dek Kırmızı Şeytanlar'ı çalıştıracak.
Sezon sonundan itibaren ise Ralf Rangnick, Manchester United'da iki yıl boyunca danışmanlık görevini yürütecek.
RALF RANGNİCK KİMDİR?
63 yaşındaki Ralf Rangnick teknik direktörlük kariyerine 1985 yılında Stuttgart II'de başladı.
Sırasıyla SC Korb, Reutlingen, Ulm, Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim ve tekrar Schalke'yi çalıştıran Rangnick, 2012'de RB Leipzig'in sportif direktörü oldu.
Leipzig'de görev yaptığı 7 yıl boyunca kulübün transfer politikasını belirleyen ve kulübü Almanya'da rekabetçi bir takım haline getiren Rangnick daha sonra global sportif direktörlük görevini de yürüttü.
Son olarak Lokomotiv Moskova'da iletişim ve spor müdürlüğü yapan Rangnick daha önce Chelsea'den de teklif aldığını ancak kabul etmediğini ifade etmişti.
Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick ????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021
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