SON DAKİKA | Mbaye Diagne'den Galatasaray'a kötü haber! Kırık var...
Son dakika... Galatasaray'ın Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne'nin durumu netleşti.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Medipol Başakehir'i ağırladığı maçta sakatlanan Mbaye Diagne'nin durumu belli oldu.
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.
Şu an için operasyona gerek duyulmayan Diagne'nin tedavisine başlandığı ifade edildi.
Mbaye Diagne'nin 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
MBAYE DIAGNE'DEN AÇIKLAMA
Sakatlığının ardından açıklama yapan Mbaye Diagne, "Maçta inanılmaz ağrılarım vardı. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadığım için endişelendim. Şimdi daha iyi olacağım. Elhamdülillah. Tedavim devam edecek. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
En Çok Okunan Haberler
- Zammı AKP'ye yakın gazete açıkladı
- Asgari ücret, emekli maaşını ne yönde etkileyecek?
- İzmir Kınık'ta maden ocağında patlama: Can kaybı yok
- Stokçu istasyonlara ağır para cezası
- Sivilleri öldürüp saklamışlar
- Mansur Yavaş’tan ‘çıkar telefonunu’ göndermesi
- JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini sonlandırdı
- AKP'den İYİ Parti'ye akın
- İşte en çok vaka artışı olan 9 il
- Kars-Erzurum kara yolunda kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı