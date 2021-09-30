Mesut Özil Olympiakos mücadelesinde oynamayacak!

Fenerbahçeli oyuncu gribal enfeksiyon nedeniyle bu akşam oynanacak Olympiakos maçında yer almayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 14:00
Mesut Özil Olympiakos mücadelesinde oynamayacak!
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Mesut Özil gribal enfeksiyon nedeniyle dünkü idmana çıkmamıştı. Özil'in oynama ihtimalinin bulunduğu, maç saatinde durumunun netleşeceği söylenmişti.

TRTSpor'un haberine göre, Fenerbahçeli oyuncu gribal enfeksiyon nedeniyle bu akşam oynanacak Olympiakos maçında yer almayacak.

Tecrübeli futbolcunun yerine Pelkas'ın sahada olması bekleniyor. Ayrıca İrfan, Sosa, Tisserand ve Nazım çalışmalara başlasa da bu akşam ki mücadelede riske edilmeyecek.



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