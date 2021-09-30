Peter Crouch, Kai Havertz'i eleştirirken Mesut Özil'i hedef aldı

30 Eylül 2021 Perşembe, 12:18

İngiliz BT Sport kanalına Şampiyonlar Ligi'ni değerlendiren Peter Crouch, Chelsea'nin 1-0 kaybettiği Juventus maçının ardından Kai Havertz'i eleştirdi.

Kai Havertz'i Mesut Özil'e benzeten Peter Crouch, "Sanırım Kai Havertz bana Mesut Özil'i hatırlatıyor. Ona kolay gelen şeyleri yapıyor ve teknik olarak mükemmel görünüyor. Ancak aynı zamanda tembel. Zaman zaman çalışkan görünebilir ve sinirlerinizi bozabilir. Bu akşam bence sinir bozucuydu" ifadelerini kullandı.

Crouch ayrıca Kai Havertz ve Hakim Ziyech'in Chelsea için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Dün oynanan karşılaşmada Chelsea yüzde 73 topa sahip olurken Juventus oyuncusu Federico Chiesa'nın maçın tek golünü kaydetmişti.