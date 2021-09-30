Peter Crouch, Kai Havertz'i eleştirirken Mesut Özil'i hedef aldı
Eski İngiliz golcü Peter Crouch, Kai Havertz'i eleştirirken Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'i hedef aldı.
İngiliz BT Sport kanalına Şampiyonlar Ligi'ni değerlendiren Peter Crouch, Chelsea'nin 1-0 kaybettiği Juventus maçının ardından Kai Havertz'i eleştirdi.
Kai Havertz'i Mesut Özil'e benzeten Peter Crouch, "Sanırım Kai Havertz bana Mesut Özil'i hatırlatıyor. Ona kolay gelen şeyleri yapıyor ve teknik olarak mükemmel görünüyor. Ancak aynı zamanda tembel. Zaman zaman çalışkan görünebilir ve sinirlerinizi bozabilir. Bu akşam bence sinir bozucuydu" ifadelerini kullandı.
Crouch ayrıca Kai Havertz ve Hakim Ziyech'in Chelsea için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.
Dün oynanan karşılaşmada Chelsea yüzde 73 topa sahip olurken Juventus oyuncusu Federico Chiesa'nın maçın tek golünü kaydetmişti.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sabah 9 - akşam 5 mesaisi tarih oluyor
- Benzine yüksek zam!
- Fahrettin Altun'un eşi derslere girmiyor iddiası
- Son anket: Yüzde 66,8'in korkusu aynı!
- Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın...
- Boğulan kişinin üzerinden ikramiye vurmuş bilet çıktı
- Cep telefonu satışları hakkında karar
- Al sana bi Kürt, bi Kürt daha!
- Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı
- Ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu