TFF, deplasman yasağının devam edeceğini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Covid-19 tedbirlerine ilişkin talimatta yaptığı değişiklik ile deplasman yasağının devam edeceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden yayınladığı Covid-19 tedbirlerine ilişkin talimatta bazı değişiklikler yaptı.
TFF'nin yayınladığı talimatta Süper Lig'in yanı sıra TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3.Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ev sahibi seyircilerinin tam kapasite ile stadyumlara alınması serbest bırakılırken, deplasman seyircisine dair aynı yönde karar çıkmadı.
TFF, yaptığı açıklama ile deplasman seyircisine dair kısıtlamanın devam edeceğini açıkladı.
TFF'nin yaptığı açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:
"Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021 – 2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz."
Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat için tıklayınız.
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