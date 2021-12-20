Son dakika | Cumhuriyet, aylar öncesinden söylemişti: Süper Kupa'nın yeni adresi
Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak.
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla şampiyon olarak kapatan Beşiktaş ile son kupa finalisti Antalyaspor, Süper Kupa için karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Cumhuriyet.com.tr aylar öncesinden Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı bilgilere göre, Turkcell Süper Kupa finalinin 2022 Ocak ayında Katar'da oynanacağını söylemişti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak.
Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki maç saat 20.45’te başlayacak.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak. Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki maç saat 20.45’te başlayacak. pic.twitter.com/a9NbIZaXTR— TFF (@TFF_Org) December 20, 2021
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