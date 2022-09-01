SON DAKİKA: TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı

01 Eylül 2022 Perşembe, 18:24

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan silahlı saldırıda 7 el ateş edildiği ortaya çıktı.

Başkan Mehmet Büyükekşi'nin odasına yönelik yapılan saldırı sırasında, TFF Yönetim Kurulu toplantı halindeydi. Kurşunlardan biri yönetimde yer alan Ali Düşmez ile Hamit Altıntop'un arasına düştü.

TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasındaki bütün kameraları incelemeye aldı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

HAMİT ALTINTOP'UN AÇIKLAMASI

Olayla ilgili açıklama yapan ve mermi çok yakınına düşen Hamit Altıntop "Çok şükür bir yara almadık. Ancak bu olayı yapanların bir önce yakalanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

Öte yandan dört büyükler, Kulüpler Birliği başta olmak üzere kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan saldırıyı kınarken, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.