Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
Kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
İŞTE EŞLEŞMELER
Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
Beşiktaş - Altay
Galatasaray - Altaş Denizlispor
Trabzonspor - Beypiliç Boluspor
Kasımpaşa - Kocaelispor
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Göztepe - Yılport Samsunspor
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Atakaş Hatayspor - Menemenspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
DG Sivasspor - MKE Ankaragücü
Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
Gaziantep FK - Bursaspor
Antalyaspor - GZT Giresunspor
İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
Beşinci turda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.
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